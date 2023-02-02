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Командующий обороной Киева объяснил, зачем Россия перебрасывает военных в Беларусь

Фото: Александр Павлюк, командующий группировкой сил и средств обороны Киева (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Пока все боевые части, которые создала Россия в Беларуси - были позже переброшены на восток. Кремль использует территорию своего союзника для восстановления техники и обучения солдат.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как пояснил Павлюк, пока ВСУ не видят группировки, которая могла бы угрожать наступлением на киевском направлении. Одно из подразделений россиян, которое было сформировано на территории Беларуси, позже было передислоцировано обратно на территорию России, рядом с Луганской областью.

"Вероятно, оно (подразделение, - ред.) будет применяться именно там. В Беларуси также происходит создание новых российских подразделений. Однако пока все боевые части россиян идут на восток", - добавил командующий группировки сил и средств обороны Киева.

По словам Павлюка, Россия использует ресурсы Беларуси для подготовки новых частей и восстановления техники.

"К тому же мы наблюдаем в том числе и демонстрационные действия по перемещению личного состава и техники по территории Беларуси. Основная цель таких действий - отвлечь нас от востока и заставить держать соответствующую группировку войск на границе с Беларусью", - заявил Павлюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Россия перебросила в Беларусь новые подразделения для подготовки.

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