Командувач Нацгвардії про контрнаступ: прийде час, знайдемо лазівку і буде прорив

Прийде час, Збройні сили України знайдуть слабке місце в обороні росіян і здійснять прорив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України полковника Олександра Півненка в інтерв'ю "Українській правді".
За його словами, не варто очікувати, що Збройні Сили України дійдуть до Криму "за один кидок", проте наступ триває, і окупантів ще чекають "сюрпризи".
"Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр - це вже результат. І ми йдемо", - сказав Півненко.
Він наголосив, що "прийде час і ми на якомусь напрямку зробимо прорив".
"І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазієчку і зайдемо, і буде нормально. І вони втратять багато наших територій. Ми потрапили в не дуже хорошу ситуацію, тому що Росія велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що у нас немає виходу - ми дійдемо до кордонів 91-го року. На це потрібен час", - зазначив командувач Нацгвардії.
Ситуація на фронті
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ поступово просуваються на Мелітопольскому та Бердянському напрямках, а росіяни намагаються перехопити ініціативу на лінії Сватове-Кремінна.
За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожих "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ та 2 райони зосередження особового складу ворога.
За минулий тиждень Сили оборони України звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямку. Тим часом РФ підтягує на схід велику кількість своїх військ.
У Запорізькій області Збройні сили України просуваються на напрямках Мала Токмачка та Роботине. За тиждень українські воїни звільнили 12,6 кв. км.
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