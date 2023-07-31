ЗСУ просуваються в напрямку Мелітополя та Бердянська: карти боїв від ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

30 липня російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели невдалі наступальні дії на схід від Берестового (20 км на північний захід від Сватового), а також поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) і Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що на лінії Сватове-Кремінна відбулося сім бойових зіткнень і російські війська намагаються перехопити ініціативу в цьому районі.

Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що підрозділи Західного угруповання військ РФ продовжували наступальні дії в напрямку Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового) і просунулися на 300 метрів вглиб української оборони. Російський військовий блогер стверджував, що минулого тижня російські війська створили плацдарм на західному (правому) березі річки Жеребець поблизу Кармазинівки (13 км на південний захід від Сватового) і просунулися вздовж фронту шириною 8 км і глибиною 7 км.

Він також стверджував, що російські війська атакують українську оборону в районі Серебрянського лісу на південь від Кремінної та поблизу Торського (14 км на захід від Кремінної), хоча він визнав, що російські війська наразі не в змозі робити значні спроби захопити Торське.

Російські джерела стверджували, що підрозділи 252-го мотострілецького полку (3-я мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу) беруть участь у поточних наступальних операціях Росії на лінії Сватове-Кремінна.

Український чиновник припустив, що посилення російської наступальної активності на лінії Сватове-Кремінна є частиною підготовленої великої наступальної операції. 29 липня Череватий заявив, що російські війська планували провести "стратегічну" операцію на куп’янському напрямку цього літа і вважають її "великим наступом".

Череватий додав, що російські війська спираються на наявні з’єднання та підрозділи піхоти, ВДВ і БАРС (Бойового резерву Росії), а також воєнізовані формування, такі як "Ветерани" і "Тигр", і невизначені чеченські сили "Ахмат" для проведення цієї наступальної операції.

Російські війська досягли лише обмежених успіхів після посилення наступальної активності в цьому районі, і ISW не спостерігала візуального підтвердження нещодавніх російських заяв про значне просування вздовж лінії Сватове-Кремінна. Можливо, російські війська нещодавно посилили наступальну активність на цьому напрямку, щоб скористатися перевагами оперативної зосередженості України на більш критичних ділянках фронту, але навряд чи досягнуть значного прогресу в наступі.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна, але не просувалися. У Міноборони Росії стверджували, що підрозділи російського центрального угруповання військ відбили три українські атаки поблизу Ковалівки (10 км на південний захід від Сватового) та в районі Серебрянського лісу.

Бої на Донбасі

Українські війська 30 липня продовжували наступальні дії в районі Бахмута і не досягли підтверджених успіхів. Українські військові джерела повідомили, що українські війська досягають невеликих, але постійних успіхів на південному фланзі Бахмуту і що російські війська продовжують стягувати резерви в цей район.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжували наземні атаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки (6 км на південний захід), а один "воєнкор" повідомив, що російські сили відступили на схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

Кілька російських джерел розширили кадри, на яких нібито видно, як елементи батальйону "Призрак" 4-ї ОМСБр так званої "ЛНР" атакують українські позиції на околицях Кліщіївки. Російські військові блогери також стверджували, що українські війська продовжували атакувати російські позиції на північний захід від Бахмута поблизу Міньківки (15 км на північний захід), Берхівки (1 км на північний захід), Богданівки (6 км на північний захід), Ягідного (1 км на північний захід) і Дубово-Василівки (6 км на північний захід).

30 липня російські війська не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у районі Бахмута. Російські та українські джерела повідомили, що російські війська продовжують стримувати українське просування на південний захід і північний захід від Бахмута. Український Генштаб, зокрема, не підтвердив жодних російських наземних обстрілів поблизу Бахмута протягом дня.

30 липня російські війська продовжували наземні атаки на південно-західні околиці міста Донецька, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Побєди (обидва на південно-західній околиці Донецька).

Речник українського Таврійського угруповання військ майор Валерій Шершень 30 липня зазначив, що російські війська посилили штурмові дії в Мар’їнці та інтенсивніше використовують штурмові загони "Шторм-З".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська посилили використання танків і БМП під час штурму Мар’їнки. Російські військові блогери стверджували, що бої тривали на західній околиці Мар’їнки, але російські війська не змогли просунутися.

"Південна вісь"

Українські війська вели контрнаступальні дії вздовж західного Донецько-східного кордону Запорізької області, але не робили підтверджених наступів 30 липня. 29 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська поступово просуваються на бердянському напрямку (західний Донецьк-східний Запорізька область). Речник російського Східного угруповання військ Олег Чехов та інше російське джерело заявили 30 липня, що російські війська відбили українські атаки в напрямку Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та Старомайрського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і, як стверджували, наступали 30 липня. Російські військові блогери стверджували, що підрозділи 218-го танкового полку (127-а мотострілецька дивізія 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу) 60-а мотострілецька бригада (5-та загальновійськова армія, Східний військовий округ) і підрозділи "Шторм-З" 114-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія, 5-а загальновійськова армія, Східний військовий округ) контратакували в районі Старомьорського і потіснили українські сили.

"Воєнкори" стверджували, що підрозділи 247-го десантно-штурмового полку (7-ї дивізії ВДВ) також проводили штурмові дії біля Старомайорського, але після атаки відступили для відновлення боєздатності, тоді як інший військовий блогер стверджував, що це формування все ще перебуває в Старомоєрському. Різні твердження росіян про місцезнаходження 247-го полку ВДВ можуть свідчити про те, що підрозділ зазнав значних втрат, намагаючись відновити втрачені позиції в Старомайорському.

Російське джерело помилково порівняло зусилля України зі звільнення Старомайорського з українським контролем над П’ятихатками. Джерело стверджує, що російські сили щодня обстрілюють українські позиції в Старомайорському, але українські сили відмовляються відступати.

Він проводить неточне порівняння між ситуаціями у Старомайорському та П’ятихатках, оскільки російські сили мають набагато глибші та складніші лінії оборони на заході Запорізької області, ніж на заході Донецької області, а рельєф місцевості та загальний склад російських та українських сил відрізняються.

Українські війська вели наступальні дії в західній Запорізькій області, але 30 липня не зробили підтвердженого наступу. 29 липня Маляр повідомила, що українські війська поступово просуваються на мелітопольському напрямку (на заході Запорізької області).

Російський військовий блогер стверджував, що минулого тижня українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) у напрямку Вербового (17 км на південний схід від Оріхова). Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки в західній Запорізькій області та досягли наступу 30 липня. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська контратакували поблизу Роботиного та відновили раніше втрачені позиції на північний схід від села.

На кадрах, поширених 29 і 30 липня, нібито видно, як на запорізькому напрямку діють підрозділи спецпідрозділу "Осман", а поблизу Роботиного діють підрозділи 71-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).

Здається, російські сили не бажають або не можуть примусово зупиняти та обшукувати нейтральні судна, які прямують до України через Чорне море, незважаючи на нібито висунуті для цього умови. 30 липня опубліковані зображення військово-морського флоту, які показують, що три цивільні кораблі повідомляють про пункт призначення в Україну через систему автоматичної ідентифікації (AIS) і пливуть до України без зупинки та обшуку Чорноморським флотом Росії.

Раніше ISW прогнозувала, що російські військово-морські елементи в Чорному морі, схоже, встановлювали умови для зупинки та обшуку нейтральних суден за бажанням, і російські ЗМІ повідомили про кілька таких випадків протягом останнього тижня. Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно припливли до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі проводити такі обшуки наразі.

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