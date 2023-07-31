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Командующий Нацгвардией о контрнаступлении: придет время, найдем лазейку и будет прорыв

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Придет время, Вооруженные силы Украины найдут слабое место в обороне россиян и совершат прорыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардией Украины полковника Александра Пивненко в интервью "Украинской правде".

По его словам, не стоит ожидать, что Вооруженные Силы Украины дойдут до Крыма "за один бросок", однако наступление продолжается, и оккупантов еще ждут "сюрпризы".

"Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все-таки вспоминают ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр - это уже результат. И мы идем", - сказал Пивненко.

Он подчеркнул, что "придет время и мы на каком-то направлении совершим прорыв".

"И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазеечку и зайдем, и будет нормально. И они потеряют много наших территорий. Мы попали в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия большая страна с большими ресурсами. Но мы знаем, что у нас нет выхода - мы дойдем до границ 91-го года. На это нужно время", - отметил командующий Нацгвардией.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а россияне пытаются перехватить инициативу на линии Сватово-Кременная.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. Тем временем РФ подтягивает к востоку большое количество своих войск.

В Запорожской области Вооруженные силы Украины продвигаются по направлениям Мала Токмачка и Работино. За неделю украинские воины освободили 12,6 кв. км.

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НацгвардияВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ