ЗСУ мають успіх на двох напрямках. Маляр розповіла про ситуацію на півдні

У Запорізькій області Збройні сили України просуваються на напрямках Мала Токмачка та Роботине. За тиждень українські воїни звільнили 12,6 кв.км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

"На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - написала Маляр.

Фото: ЗСУ мають успіх на напрямках Мала Токмачка та Роботине (deepstatemap.live)

Сили оборони за час наступу на цих напрямках звільнили 204,7 кв. км. За тиждень українські воїни деокупували 12,6 кв. км.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ поступово просуваються на Мелітопольскому та Бердянському напрямках, а росіяни намагаються перехопити ініціативу на лінії Сватове-Кремінна.

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 4 ворожих "шахеди", ЗРК, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ та 2 райони зосередження особового складу ворога.

За минулий тиждень Сили оборони України звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямку. Тим часом РФ підтягує на схід велику кількість своїх військ.