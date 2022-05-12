Под Харьковом войска РФ обстреливают освобожденные села, чтобы сдержать наступление ВСУ
Российские войска массово обстреливают освобожденные села под Харьковом. Чтобы сдержать продвижение ВСУ, путинская армия ведет хаотичный огонь не только по позициям украинских защитников, но и по мирному населению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
На Харьковском направлении в течение суток противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.
"На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск и освобождения временно занятых российскими оккупантами территорий. В течение суток противник обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки", - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, в Харьковской области во время контрнаступления Вооруженные Силы Украины уничтожили 30 российских оккупантов. При этом двое российских военных были взяты в плен.
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