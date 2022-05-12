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Под Харьковом войска РФ обстреливают освобожденные села, чтобы сдержать наступление ВСУ

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Украина, Четверг 12 мая 2022 19:01
Под Харьковом войска РФ обстреливают освобожденные села, чтобы сдержать наступление ВСУ Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские войска массово обстреливают освобожденные села под Харьковом. Чтобы сдержать продвижение ВСУ, путинская армия ведет хаотичный огонь не только по позициям украинских защитников, но и по мирному населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Харьковском направлении в течение суток противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.

"На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск и освобождения временно занятых российскими оккупантами территорий. В течение суток противник обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в Харьковской области во время контрнаступления Вооруженные Силы Украины уничтожили 30 российских оккупантов. При этом двое российских военных были взяты в плен.

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