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Командування РФ відчуває тиск через необхідність успіху в операціях на Донбасі, - Британія

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Лондон, П'ятниця 13 травня 2022 08:37
Командування РФ відчуває тиск через необхідність успіху в операціях на Донбасі, - Британія Фото: командування РФ відчуває тиск через необхідність успіху в операціях на Донбасі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові докладають значних зусиль в районі Ізюма і Сіверськодонецька, намагаючись домогтися прориву до Слов'янська і Краматорська. Основним завданням на цьому напрямку є оточення Збройних сил України в зоні ООС, ізолюючи їх від підтримки або підкріплення з боку підрозділів на заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві додали, що українські сили успішно запобігли спробі переправи російських військ через річку на Донбасі.

"Кадри показують, що під час переправи через річку Сіверський Донець на захід від Сіверськодонецька Росія втратила значні бронетанкові маневрені елементи щонайменше однієї батальйонної тактичної групи, А також розгорнуті понтонні засоби наведення мостів", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії заявили, що проведення переправ через річки в умовах протистояння є вкрай ризикованим маневром і говорить про тиск, який відчуває російське командування у зв'язку з необхідністю досягнення прогресу в операціях на сході України.

"Російські війська не змогли домогтися значних успіхів, попри концентрацію сил в цьому районі після виведення і передислокації підрозділів з Київської та Чернігівської областей", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, під Харковом війська РФ обстрілюють звільнені села, щоб стримати наступ ЗСУ.

Також ми писали, що наступ на Слов'янськ зупинився, ворог поповнює втрати і веде розвідку.

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