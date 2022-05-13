Командування РФ відчуває тиск через необхідність успіху в операціях на Донбасі, - Британія

Російські військові докладають значних зусиль в районі Ізюма і Сіверськодонецька, намагаючись домогтися прориву до Слов'янська і Краматорська. Основним завданням на цьому напрямку є оточення Збройних сил України в зоні ООС, ізолюючи їх від підтримки або підкріплення з боку підрозділів на заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

У відомстві додали, що українські сили успішно запобігли спробі переправи російських військ через річку на Донбасі.

"Кадри показують, що під час переправи через річку Сіверський Донець на захід від Сіверськодонецька Росія втратила значні бронетанкові маневрені елементи щонайменше однієї батальйонної тактичної групи, А також розгорнуті понтонні засоби наведення мостів", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії заявили, що проведення переправ через річки в умовах протистояння є вкрай ризикованим маневром і говорить про тиск, який відчуває російське командування у зв'язку з необхідністю досягнення прогресу в операціях на сході України.

"Російські війська не змогли домогтися значних успіхів, попри концентрацію сил в цьому районі після виведення і передислокації підрозділів з Київської та Чернігівської областей", - підсумували у відомстві.