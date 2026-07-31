Командира "Хартії" Оболєнського намагалися вбити: що відомо

"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані", - повідомив президент.

За його словами, ведуться необхідні процесуальні дії.

Також Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Олександра Поклада щодо замаху на Оболєнського.

"На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше", - додав президент.

Коментар "Хартії"

У 2-му корпусі НГУ "Хартія" прокоментували РБК-Україна замаху на Оболєнського.

"Ми знаємо, що наш ворог - підступний. Ми готові до відсічі, на передовій та в тилу. На спробу замаху відповімо на полі бою. Тримаємо стрій!", - зазначили у "Хартії".