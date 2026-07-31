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Командира "Хартии" Оболенского пытались убить: что известно

15:03 31.07.2026 Пт
2 мин
Зеленский уже заслушал доклад главы СБУ
aimg Татьяна Степанова
Фото: Игорь Оболенский (wikipedia.org)

Сегодня, 31 июля, была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского. Нападавших задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Говорил с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Была сегодня попытка покушения на Игоря. Нападающий и его подельник задержаны", - сообщил президент.

По его словам, ведутся необходимые процессуальные действия.

Также Зеленский заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада о покушении на Оболенского.

"На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее", - добавил президент.

Покушения на украинских военных и публичных лиц

Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что Национальная полиция, СБУ и правоохранительные органы Молдовыпредотвратили серию заказных убийств украинских военных, политических и публичных деятелей, готовивших спецслужбы РФ.

Тогда одной из целей российских агентов был представитель по стратегическим коммуникациям ГУР и заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Ранее Служба безопасности Украины задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".

Также СБУ и полиция предотвратили заказное убийство генерал-майора Сил обороны, который является Героем Украины. В Житомирской области задержаны два агента России, которые готовили нападение на военного.

Кроме того, правоохранители задержали иностранного киллера, который по заданию российских спецслужб планировал ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

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