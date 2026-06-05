Командир легендарних "Привидів Києва" посмертно отримав Героя

Хто такий "Бджоляр"

Валентин Коренчук - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". З першого дня повномасштабного вторгнення він піднявся на перехоплення ворога в битві за Київ - за першу добу здійснив п'ять бойових вильотів.

За час служби полковник:

здійснив понад 80 бойових вильотів - 73 з них безпосередньо на знищення техніки та прикриття військ;

- 73 з них безпосередньо на знищення техніки та прикриття військ; провів у небі близько 300 годин ;

; особисто знищив десятки ворожих цілей - літаки, крилаті ракети та безпілотники.

Неможливий маневр

Один із найяскравіших епізодів - "Бджоляр" змусив російський штурмовик Су-25 розбитися на підступах до Києва самим лише маневруванням, не витративши жодного набою.

Внесок у розвиток авіації

Коренчук був одним із перших, хто опанував і застосував у бою французькі ракети AASM-250 HAMMER. Він активно просував перехід української авіації на західні літаки, зокрема F-16, і представляв інтереси України на зустрічах із делегаціями Франції, Польщі та Японії.

Поза кабіною

Полковник проводив "уроки мужності" для школярів, опікувався сім'ями загиблих і пораненими. За його участі в Києві з'явилися музейні виставки та відомий мурал "Привида Києва" на Подолі.

Валентин Коренчук загинув 27 квітня 2024 року. У нього залишилися дружина та троє дітей.