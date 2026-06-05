UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Командир легендарних "Привидів Києва" посмертно отримав Героя

00:34 05.06.2026 Пт
2 хв
Яким був шлях легендарного "Привида Києва"?
aimg Катерина Коваль
Фото: Герой України, полковник Валентин Коренчук (facebook.com/kpszsu)

Президент України підписав указ про надання звання Героя України полковнику Валентину Коренчуку на позивний "Бджоляр" - посмертно. Льотчик загинув під час бойового завдання 27 квітня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Хто такий "Бджоляр"

Валентин Коренчук - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". З першого дня повномасштабного вторгнення він піднявся на перехоплення ворога в битві за Київ - за першу добу здійснив п'ять бойових вильотів.

За час служби полковник:

  • здійснив понад 80 бойових вильотів - 73 з них безпосередньо на знищення техніки та прикриття військ;
  • провів у небі близько 300 годин;
  • особисто знищив десятки ворожих цілей - літаки, крилаті ракети та безпілотники.

Неможливий маневр

Один із найяскравіших епізодів - "Бджоляр" змусив російський штурмовик Су-25 розбитися на підступах до Києва самим лише маневруванням, не витративши жодного набою.

Читайте також: Сила бути першим: життя і вибір бійця "Артану" Олександра Явнюка

Внесок у розвиток авіації

Коренчук був одним із перших, хто опанував і застосував у бою французькі ракети AASM-250 HAMMER. Він активно просував перехід української авіації на західні літаки, зокрема F-16, і представляв інтереси України на зустрічах із делегаціями Франції, Польщі та Японії.

Поза кабіною

Полковник проводив "уроки мужності" для школярів, опікувався сім'ями загиблих і пораненими. За його участі в Києві з'явилися музейні виставки та відомий мурал "Привида Києва" на Подолі.

Валентин Коренчук загинув 27 квітня 2024 року. У нього залишилися дружина та троє дітей.

У березні на сході загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач - на його рахунку були сотні результативних бойових вильотів.

Звання Героя України в цій війні вперше отримала і жінка: кулеметниця Нацгвардії Олександра Давиденко з позивним "Вирва" стала першою в історії цього роду військ, удостоєною найвищої нагороди.

Верховна Рада тим часом ухвалила окремий ритуал прощання з військовими, яких померлими визнав суд, - щоб кожен захисник мав власне місце пам'яті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Герой УкраїниПовітряні сили УкраїниВійна в Україні