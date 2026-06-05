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Командир легендарных "Призраков Киева" посмертно получил Героя

00:34 05.06.2026 Пт
2 мин
Каким был путь легендарного "Призрака Киева"?
aimg Екатерина Коваль
Фото: Герой Украины, полковник Валентин Коренчук (facebook.com/kpszsu)

Президент Украины подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковнику Валентину Коренчуку с позывным "Пчеловод" - посмертно. Летчик погиб во время боевого задания 27 апреля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Воздушных Сил ВСУ.

Кто такой "Пчеловод"

Валентин Коренчук - командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". С первого дня полномасштабного вторжения он поднялся на перехват врага в битве за Киев - за первые сутки совершил пять боевых вылетов.

За время службы полковник:

  • совершил более 80 боевых вылетов - 73 из них непосредственно на уничтожение техники и прикрытие войск;
  • провел в небе около 300 часов;
  • лично уничтожил десятки вражеских целей - самолеты, крылатые ракеты и беспилотники.

Невозможный маневр

Один из самых ярких эпизодов - "Пчеловод" заставил российский штурмовик Су-25 разбиться на подступах к Киеву одним лишь маневрированием, не потратив ни одного патрона.

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Вклад в развитие авиации

Коренчук был одним из первых, кто освоил и применил в бою французские ракеты AASM-250 HAMMER. Он активно продвигал переход украинской авиации на западные самолеты, в частности F-16, и представлял интересы Украины на встречах с делегациями Франции, Польши и Японии.

Вне кабины

Полковник проводил "уроки мужества" для школьников, занимался семьями погибших и ранеными. При его участии в Киеве появились музейные выставки и известный мурал "Призрак Киева" на Подоле.

Валентин Коренчук погиб 27 апреля 2024 года. У него остались жена и трое детей.

В марте на востоке погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач - на его счету были сотни результативных боевых вылетов.

Звание Героя Украины в этой войне впервые получила и женщина: пулеметчица Нацгвардии Александра Давыденко с позывным "Вырва" стала первой в истории этого рода войск, удостоенной высшей награды.

Верховная Рада тем временем приняла отдельный ритуал прощания с военными, которых умершими признал суд, - чтобы каждый защитник имел собственное место памяти.

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