Командир легендарных "Призраков Киева" посмертно получил Героя

Президент Украины подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковнику Валентину Коренчуку с позывным "Пчеловод" - посмертно. Летчик погиб во время боевого задания 27 апреля 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Воздушных Сил ВСУ.
Кто такой "Пчеловод"
Валентин Коренчук - командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". С первого дня полномасштабного вторжения он поднялся на перехват врага в битве за Киев - за первые сутки совершил пять боевых вылетов.
За время службы полковник:
Невозможный маневр
Один из самых ярких эпизодов - "Пчеловод" заставил российский штурмовик Су-25 разбиться на подступах к Киеву одним лишь маневрированием, не потратив ни одного патрона.
Вклад в развитие авиации
Коренчук был одним из первых, кто освоил и применил в бою французские ракеты AASM-250 HAMMER. Он активно продвигал переход украинской авиации на западные самолеты, в частности F-16, и представлял интересы Украины на встречах с делегациями Франции, Польши и Японии.
Вне кабины
Полковник проводил "уроки мужества" для школьников, занимался семьями погибших и ранеными. При его участии в Киеве появились музейные выставки и известный мурал "Призрак Киева" на Подоле.
Валентин Коренчук погиб 27 апреля 2024 года. У него остались жена и трое детей.
В марте на востоке погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач - на его счету были сотни результативных боевых вылетов.
Звание Героя Украины в этой войне впервые получила и женщина: пулеметчица Нацгвардии Александра Давыденко с позывным "Вырва" стала первой в истории этого рода войск, удостоенной высшей награды.
Верховная Рада тем временем приняла отдельный ритуал прощания с военными, которых умершими признал суд, - чтобы каждый защитник имел собственное место памяти.