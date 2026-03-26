Із журналістки в кулеметники: жінка-нацгвардієць вперше отримала звання Героя України

Кулеметниця Національної гвардії України Олександра Давиденко з позивним "Вирва" стала першою жінкою в історії цього роду військ, удостоєною звання Героя України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України та спікера Нацгвардії Руслана Музичука у Facebook .

Що відомо про Давиденко

"Вперше в історії Національної гвардії України звання Героя України присвоєно жінці - кулеметниці Олександрі Давиденко з позивним "Вирва", - зазначив Музичук.

За його словами, Давиденко - це колишня журналістка із Запоріжжя, яка добровільно приєдналася до Сил оборони України з перших днів повномасштабного вторгнення росіян.

Подвиги захисниці

Зокрема, у районі населеного пункту Спірне Бахмутського району кулеметниця зі своїм підрозділом протягом 42 днів утримувала позиції в умовах повного тактичного оточення.

Також у січні 2026 року під час відбиття російського наступу на Покровському напрямку Олександра особисто ліквідувала чотирьох окупантів і поранила ще двох. Коли ворог розпочав масований артилерійський та мінометний обстріл українських позицій, Давиденко отримала поранення.

Попри це, жінка змогла евакуювати пораненого побратима з поля бою та врятувала йому життя.

Президент України Володимир Зеленський вручив захисниці орден "Золота зірка".