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Москалькова рассказала об условиях содержания украинских моряков в "Лефортово"

Новости » Политика    07.12.2018 - 21:27
Москалькова рассказала об условиях содержания украинских моряков в "Лефортово"
Фото: Татьяна Москалькова (из открытых источников)

Российский омбудсмен посетила Андрея Драча и Романа Мокряка

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила украинских моряков Андрея Драча и Романа Мокряка в московском СИЗО "Лефортово" и рассказала об условиях их содержания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Москалькова подтвердила, что у Романа Мокряка был консул. На имя моряка открыт внутренний тюремный счет, на котором 500 рублей, его еще будут пополнять.

По словам российского омбудсмена, украинцев удерживают отдельно в камерах площадью 8 квадратных метров по два человека в отремонтированном крыле СИЗО. Они имеют телевизоры, белье меняется раз в три дня, обеспечены необходимыми средствами гигиены. Туалет отгорожен, а в душ они ходили вчера.

"Относительно питания, то российский омбудсмен заверила, что их хорошо кормят, у каждого в палате есть холодильник с продуктами. Она рассказала, что ребят осматривал врач-терапевт и ни у кого не было зафиксировано повреждений. По ее словам, Роман Мокряк ходит на прогулки. Он просил передать родственникам, чтобы они не волновались за него", - написала Денисова.

Москалькова рассказала об условиях содержания украинских моряков в &quot;Лефортово&quot;

Напомним, уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова также посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО "Матросская тишина" и рассказала, что у них диагностировали осколочные ранения легкой степени.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский консул в Москве Альберт Черняков посетил четырех украинских моряков и рассказал о состоянии их здоровья. Он посетил Дениса Гриценко, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного и Богдана Головаша.

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