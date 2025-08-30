Командир "Ахіллеса" розповів про нові засоби РФ маскування від дронів

"Росіяни застосовують спеціальні плащі й костюми, які особливо ефективні вночі. За останні пів року вони сильно просунулися в матеріалах, і з деяких дронів їх майже не видно. Часом доводиться застосовувати боєприпаси, щоб змусити їх видати себе", - розповів він.

Федоренко підкреслив, що артилерія наразі зберігає ключове значення на полі бою.

"У тих місцях, куди безпілотники не можуть долетіти, артилеристи працюють як снайпери й розбивають штурмові групи ворога", - пояснив командир.

Окрему небезпеку, за його словами, становлять ворожі дрони типу "Молнія", які можуть нести до 7 кг вибухівки.

"Вони застосовуються для ударів по логістичних маршрутах і позиціях. Це серйозна загроза, але наші сили протидіють - лише сьогодні було знищено понад шість ворожих дронів-розвідників", - підсумував офіцер.