Командир "Ахиллеса" рассказал о новых средствах РФ маскировки от дронов

"Россияне применяют специальные плащи и костюмы, которые особенно эффективны ночью. За последние полгода они сильно продвинулись в материалах, и с некоторых дронов их почти не видно. Порой приходится применять боеприпасы, чтобы заставить их выдать себя", - рассказал он.

Федоренко подчеркнул, что артиллерия пока сохраняет ключевое значение на поле боя.

"В тех местах, куда беспилотники не могут долететь, артиллеристы работают как снайперы и разбивают штурмовые группы врага", - пояснил командир.

Отдельную опасность, по его словам, представляют вражеские дроны типа "Молния", которые могут нести до 7 кг взрывчатки.

"Они применяются для ударов по логистическим маршрутам и позициям. Это серьезная угроза, но наши силы противодействуют - только сегодня было уничтожено более шести вражеских дронов-разведчиков", - подытожил офицер.