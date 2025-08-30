RU

Командир "Ахиллеса" рассказал о новых средствах РФ маскировки от дронов

Фото: россияне пытаются маскироваться от дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Купянском направлении российские войска испытывают новые способы маскировки для беспилотников и применяют ударные дроны с большой взрывной мощностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" майор Юрия Федоренко.

"Россияне применяют специальные плащи и костюмы, которые особенно эффективны ночью. За последние полгода они сильно продвинулись в материалах, и с некоторых дронов их почти не видно. Порой приходится применять боеприпасы, чтобы заставить их выдать себя", - рассказал он.

Федоренко подчеркнул, что артиллерия пока сохраняет ключевое значение на поле боя.

"В тех местах, куда беспилотники не могут долететь, артиллеристы работают как снайперы и разбивают штурмовые группы врага", - пояснил командир.

Отдельную опасность, по его словам, представляют вражеские дроны типа "Молния", которые могут нести до 7 кг взрывчатки.

"Они применяются для ударов по логистическим маршрутам и позициям. Это серьезная угроза, но наши силы противодействуют - только сегодня было уничтожено более шести вражеских дронов-разведчиков", - подытожил офицер.

Украинские дроны уничтожают оккупантов

Напомним, что на днях, украинские дроны-камикадзе из батальона "Корсар" нанесли точные удары по технике оккупантов на Покровском направлении.

В результате атаки был уничтожен российский танк и несколько мотоциклов, которыми враг пытался передвигаться по фронту.

Мы также рассказывали, как российский оккупант, который скрывался после ликвидации своего напарника, сдался украинским защитникам без единого выстрела.

Бойцы 63-й бригады применили нестандартный подход.

