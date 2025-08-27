Ювелірна робота ЗСУ: дрони "Корсар" спалили танк і техніку ворога на Покровському напрямку

Українські дрони-камікадзе з батальйону "Корсар" завдали точних ударів по техніці окупантів на Покровському напрямку. Внаслідок атаки було знищено російський танк та кілька мотоциклів, якими ворог намагався пересуватися фронтом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".

"Враже, кожен крок твій бачимо, кожен рух фіксуємо. Працюємо ювелірно і точно в ціль - мінус ворожі мотоцикли та танк. Продовжуємо бойову роботу на Покровському напрямку. Батальйон безпілотних систем "Корсар" далі слідкує і мінусує все російське!", - наголосили військові.

ОСУВ "Дніпро" повідомили, що українські воїни уважно відстежують дії противника та завдають ювелірно точних ударів по його техніці.

"На Покровському напрямку знищили ворожі мотоцикли і танк. Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" працюють ювелірно і точно в ціль", - заявили військові.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що більш як три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді окупанти щодня здійснюють масовані обстріли українських населених пунктів.

Під ударами опиняються мирні жителі, а також цивільна інфраструктура - житлові будинки, школи, лікарні. Окупанти активно застосовують артилерію, авіацію, ракети та безпілотники.

Українські Сили оборони дають відсіч ворогу та завдають йому втрат на всіх ділянках фронту. Лише за минулу добу, 26 серпня, зафіксовано близько 180 бойових зіткнень.

У ранковому зведенні 27 серпня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальну ситуацію на ключових напрямках та показав карти бойових дій. За його даними, протягом останньої доби втрати російських військ сягнули майже тисячі осіб.

Крім того, в ніч на 27 серпня Повітряні сили України успішно відбили чергову масовану атаку безпілотників.