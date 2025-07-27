Окупанта взяли в полон без бою: військовий ЗСУ поділився нестандартною історією
Окупант, який ховався після ліквідації свого напарника, здався українським захисникам без єдиного пострілу. Бійці 63-ї бригади застосували нестандартний підхід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 63-тю окрему механізовану бригаду.
Боєць 106-го батальйону 63-ї бригади на псевдо "Дикий" розповів, як вони змусили окупанта здатися в полон за допомогою дрона з гучномовцем.
За його словами, все почалося зранку, коли напарник "Дикого" почув рух та ворожі голоси. Той одразу зреагував - схопив автомат і кинувся на позицію.
Просуваючись окопом, "Дикий" почув кашель десь над собою. Піднявши голову, помітив підозрілий рух і миттєво відкрив вогонь, вразивши ворога.
Після цього бійці зрозуміли, що десь поруч є ще один окупант.
"Ми почали його шукати, шукали, не змогли знайти. Просто всю територію обійшли, і все, і стріляли, і кричали йому, щоб він здавався", - пояснив боєць.
Щоб не ризикувати особовим складом, було ухвалено нестандартне рішення.
"Було прийнято рішення командиром викликати дрона з гучномовцем і запропонувати (ворогу, - ред.) здатись. Дрон політав, і (окупант, - ред.), відповідно, вийшов на територію з піднятими руками", - розповідає «Дикий».
Полоненого, який виявився пораненим, завели в укриття та надали допомогу.
Втрати Росії у війні
Минулої доби втрати російських загарбників склали майже тисячу осіб.
Крім того, українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 199 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.
РБК-Україна також повідомляло, що сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ оновив карти щодо ситуації на всіх напрямках фронту в Україні.
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