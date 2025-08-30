Командир "Ахіллеса" розповів про нові засоби РФ маскування від дронів
На Куп’янському напрямку російські війська випробовують нові способи маскування для безпілотників та застосовують ударні дрони з великою вибуховою потужністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" майор Юрія Федоренка.
"Росіяни застосовують спеціальні плащі й костюми, які особливо ефективні вночі. За останні пів року вони сильно просунулися в матеріалах, і з деяких дронів їх майже не видно. Часом доводиться застосовувати боєприпаси, щоб змусити їх видати себе", - розповів він.
Федоренко підкреслив, що артилерія наразі зберігає ключове значення на полі бою.
"У тих місцях, куди безпілотники не можуть долетіти, артилеристи працюють як снайпери й розбивають штурмові групи ворога", - пояснив командир.
Окрему небезпеку, за його словами, становлять ворожі дрони типу "Молнія", які можуть нести до 7 кг вибухівки.
"Вони застосовуються для ударів по логістичних маршрутах і позиціях. Це серйозна загроза, але наші сили протидіють - лише сьогодні було знищено понад шість ворожих дронів-розвідників", - підсумував офіцер.
Українські дрони нищать окупантів
Нагадаємо, що днями, українські дрони-камікадзе з батальйону "Корсар" завдали точних ударів по техніці окупантів на Покровському напрямку.
Внаслідок атаки було знищено російський танк та кілька мотоциклів, якими ворог намагався пересуватися фронтом.
Ми також розповідали, як російський окупант, який ховався після ліквідації свого напарника, здався українським захисникам без єдиного пострілу.
Бійці 63-ї бригади застосували нестандартний підхід.