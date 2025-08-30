ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Командир "Ахиллеса" рассказал о новых средствах РФ маскировки от дронов

Россия, Суббота 30 августа 2025 15:16
UA EN RU
Командир "Ахиллеса" рассказал о новых средствах РФ маскировки от дронов Фото: россияне пытаются маскироваться от дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Купянском направлении российские войска испытывают новые способы маскировки для беспилотников и применяют ударные дроны с большой взрывной мощностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" майор Юрия Федоренко.

"Россияне применяют специальные плащи и костюмы, которые особенно эффективны ночью. За последние полгода они сильно продвинулись в материалах, и с некоторых дронов их почти не видно. Порой приходится применять боеприпасы, чтобы заставить их выдать себя", - рассказал он.

Федоренко подчеркнул, что артиллерия пока сохраняет ключевое значение на поле боя.

"В тех местах, куда беспилотники не могут долететь, артиллеристы работают как снайперы и разбивают штурмовые группы врага", - пояснил командир.

Отдельную опасность, по его словам, представляют вражеские дроны типа "Молния", которые могут нести до 7 кг взрывчатки.

"Они применяются для ударов по логистическим маршрутам и позициям. Это серьезная угроза, но наши силы противодействуют - только сегодня было уничтожено более шести вражеских дронов-разведчиков", - подытожил офицер.

Украинские дроны уничтожают оккупантов

Напомним, что на днях, украинские дроны-камикадзе из батальона "Корсар" нанесли точные удары по технике оккупантов на Покровском направлении.

В результате атаки был уничтожен российский танк и несколько мотоциклов, которыми враг пытался передвигаться по фронту.

Мы также рассказывали, как российский оккупант, который скрывался после ликвидации своего напарника, сдался украинским защитникам без единого выстрела.

Бойцы 63-й бригады применили нестандартный подход.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
Новости
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим