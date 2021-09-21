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В команде Зеленского рассказали, как будут бороться с олигархами

Автор: Ульяна Безпалько

Команда президента не собирается останавливаться на одном законопроекте об олигархах (№5599). Он станет только первым шагом на пути деолигархизации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами".

Так, Рада в будущем также может принять закон о лоббизме, о реформе Антимонопольного комитета и о политических партиях.

"Логично, что в развитие этой инициативы и для дальнейшей детенизации экономических и политических отношений будет предложен законопроект о лоббизме, уже усиливаются Национальный банк и антикоррупционные органы, будет проведена судебная реформа, определен более справедливый уровень ренты на добычу полезных ископаемых, модернизированы тарифы на перевозку грузов по железной дороге, продолжается приватизация", - пояснил РБК-Украина советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Законопроект об усилении Антимонопольного комитета (№5431) уже был проголосован за основу в июле этого года, отметила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Осенью профильный комитет успеет подготовить его к рассмотрению во втором чтении, считает депутат.

По словам Кравчук, рабочая группа при антикоррупционном комитете параллельно готовит законопроект о лоббизме. Дальше, после принятия закона об олигархах, придется также вносить изменения в закон о НАПК, уточнила нардеп.

"Очевидно, что дополнительных законопроектов о деолигархизации будет больше. Но прежде всего нужно принять закон об олигархах. Это базовый документ, он дает основу и определения. А потом уже, отталкиваясь от него, можно принимать и менять дополнительные законы", – пояснила замглавы фракции СН.

РБК-Украина писало, что парламент рассмотрит на этой неделе два законопроекта так называемого антиолигархического пакета - №5599 о деолигархизации и №5600 о наполнении бюджета.

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