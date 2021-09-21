У команді Зеленського розповіли, як боротимуться з олігархами

Так, Рада в майбутньому також може прийняти закон про лобізм, про реформу Антимонопольного комітету і про політичні партії.

"Логічно, що в розвиток цієї ініціативи і для подальшої детінізації економічних і політичних відносин буде запропонований законопроект про лобізм, вже посилюються Національний банк і антикорупційні органи, буде проведена судова реформа, визначено більш справедливий рівень ренти на видобуток корисних копалин, модернізовані тарифи на перевезення вантажів залізницею, триває приватизація", - пояснив РБК-Україна радник керівника ВП Михайло Подоляк.

Законопроект про посилення Антимонопольного комітету (№5431) вже був проголосований за основу в липні цього року, зазначила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Восени профільний комітет встигне підготувати його до розгляду в другому читанні, вважає депутат.

За словами Кравчук, робоча група при антикорупційному комітеті паралельно готує законопроект про лобізм. Далі, після прийняття закону про олігархів, доведеться також вносити зміни до Закону про НАЗК, уточнила нардеп.

"Очевидно, що додаткових законопроектів про деолігархізацію буде більше. Але перш за все потрібно прийняти закон про олігархів. Це базовий документ, він дає основу і визначення. А потім вже, відштовхуючись від нього, можна приймати і міняти додаткові закони", – пояснила заступник голови фракції СН.