Рада таки рассмотрит законопроекты против олигархов, на которых настаивала "Слуга народа"

Парламент рассмотрит на этой неделе два законопроекта так называемого антиолигархического пакета - №5599 о деолигархизации и №5600 о наполнении бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение об их включении в повестку дня, которое поддержали депутаты 20 сентября во время Согласительного совета.

Изначально о необходимости срочно рассмотреть эти два документа говорили именно в "Слуге народа". Председатель партии Александр Корниенко назвал их фундаментальными и такими, без которых заниматься дальше реформами будет сложно.

"За 30 лет существования нашего государства мы убедились, что у нас все - от переименования сел до амнистии капиталов, от бюджета внешней политики, избрания власти, влияния на политиков и медиа - может попасть в сферу интересов олигархов. Заниматься реформами, не проведя главную реформу, это все равно, что строить дом, начиная с окон или крыши, когда нормальные люди начинают с фундамента. Мы предлагаем сосредоточиться на рассмотрении этих законопроектов", - отметил он.

Рассматривать №5599 и №5600 планируют по процедуре постатейного рассмотрения. То есть, как объяснил Корниенко, отдельные правки на голосования не будут выноситься.

"Комитет применил постатейную процедуру рассмотрения. Она заключается в том, что формируется окончательная редакция статьи, и она ставится на голосование. Не каждая поправка поднимается, как мы привыкли", - добавил глава партии.

По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, этот пакет законопроектов начинает реальную реформу деолигархизации.

"Пакет антиолигархических законопроектов №5599 и №5600 вызывает большое сопротивление со стороны оппозиции по их принятию. Он проявляется, в частности, в 11 тыс. поправок, поданных к законопроекту, а также в нормах регламента, которые мы вспоминаем то только тогда, когда подобные законопроекты у нас появляются. Монобольшинство требует принятия антиолигархического пакета законов. Это в нашей программе, которую мы выполняем", - сказал он.

Отметим, что профильный комитет сформулировал 13 комплексных поправок к законопроекту №5599, учитывающие более 200 предложений, поступивших в комитет после первого чтения.

Как отметил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, учтены многие существенные положения.

"Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо. Уточнено положение о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных", - пояснил он.

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич добавляет, что среди изменений - если запланировано рассмотрение вопроса на СНБО о признании лица, имеющего значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигарх), то оно может присутствовать на заседании и может предоставить объяснения (презумпция невиновности).

Также ко второму чтению предположили, что декларировать встречи с олигархом должны также руководители госкомпаний, патронажная служба; нарушение обязанности представления декларации о контактах является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности; декларации о контактах с олигархами будут подаваться со дня вступления в силу закона, но в течение 14 дней со дня введения его в действие.

Кроме антиолигархических законопроектов, на этой неделе в парламенте планируют рассмотреть проект Государственного бюджета на 2022 год, изменения в бюджет на 2021 год, где увеличиваются расходы на социальные сферы. Также в повестке дня законы из пакета МВФ, завершение земельной реформы, социальные вопросы, реформа публичного самоуправления, Крымская платформа и амнистия. Настаивают в "Слуге народа" и на принятии постановления о непризнании результатов выборов в Госдуму РФ.