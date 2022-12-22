ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Команда Зеленського планує представити свій мирний план у лютому 2023 року, - WSJ

Новость на русском →
Україна, Четвер 22 грудня 2022 22:33
Команда Зеленського планує представити свій мирний план у лютому 2023 року, - WSJ Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Формула миру президента України Володимира Зеленського стане основою мирного плану, яку його команда презентуватиме у лютому наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що розмова президента України Володимира Зеленського про формулу миру під час його візиту до Вашингтона сталася після нещодавнього обговорення Києвом мирного плану з 10 пунктів.

"Серед усіх розмов про війну та зброю президент Зеленський плекав надію на переговори", - пише WSJ.

За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї в першу річницю вторгнення Росії 24 лютого або близько до цієї дати.

Проте, як пише видання, представники США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.

"Тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог", - уточнює WSJ.

Сьогодні РБК-Україна повідомило, що президент України Володимир Зеленський прокоментував результати візиту до США: "Їдемо додому з тим, що справді допоможе". Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.

Також нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції