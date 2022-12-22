Команда Зеленського планує представити свій мирний план у лютому 2023 року, - WSJ
Формула миру президента України Володимира Зеленського стане основою мирного плану, яку його команда презентуватиме у лютому наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що розмова президента України Володимира Зеленського про формулу миру під час його візиту до Вашингтона сталася після нещодавнього обговорення Києвом мирного плану з 10 пунктів.
"Серед усіх розмов про війну та зброю президент Зеленський плекав надію на переговори", - пише WSJ.
За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї в першу річницю вторгнення Росії 24 лютого або близько до цієї дати.
Проте, як пише видання, представники США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.
"Тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог", - уточнює WSJ.
Сьогодні РБК-Україна повідомило, що президент України Володимир Зеленський прокоментував результати візиту до США: "Їдемо додому з тим, що справді допоможе". Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.
Також нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.