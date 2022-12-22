Команда Зеленського планує представити свій мирний план у лютому 2023 року, - WSJ

Формула миру президента України Володимира Зеленського стане основою мирного плану, яку його команда презентуватиме у лютому наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання зазначає, що розмова президента України Володимира Зеленського про формулу миру під час його візиту до Вашингтона сталася після нещодавнього обговорення Києвом мирного плану з 10 пунктів.

"Серед усіх розмов про війну та зброю президент Зеленський плекав надію на переговори", - пише WSJ.

За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї в першу річницю вторгнення Росії 24 лютого або близько до цієї дати.

Проте, як пише видання, представники США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.

"Тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог", - уточнює WSJ.