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Команда Зеленского планирует представить свой мирный план в феврале 2023 года, - WSJ

Новина українською →
Украина, Четверг 22 декабря 2022 22:33
Команда Зеленского планирует представить свой мирный план в феврале 2023 года, - WSJ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Формула мира президента Украины Владимира Зеленского станет основой мирного плана, которую его команда представит в феврале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что разговор президента Украины Владимира Зеленского о формуле мира во время его визита в Вашингтон произошел после недавнего обсуждения Киевом мирного плана из 10 пунктов.

"Среди всех разговоров о войне и оружии президент Зеленский питал надежду на переговоры", - пишет WSJ.

По словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского сейчас конкретизирует план и планирует представить свои идеи в первую годовщину вторжения России 24 февраля или близко к этой дате.

Однако, как пишет издание, представители США, Украины и НАТО заявили, что переговорная позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя.

"Поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед", - уточняет WSJ.

Сегодня РБК-Украина сообщила, чтопрезидент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты визита в США: "Едем домой с тем, что действительно поможет". Ранее мы писали, что Зеленский встретился с высшим руководством Конгресса США перед выступлением в зале.

Также напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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