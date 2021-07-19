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Команда Южной Кореи будет проверять еду на радиацию во время Олимпийских игр

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Токио, Понедельник 19 июля 2021 17:02
Команда Южной Кореи будет проверять еду на радиацию во время Олимпийских игр Фото: команда Южной Кореи будет проверять еду на радиацию во время Олимпийских игр (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сборная Южной Кореи во время соревнований в Токио будет готовить еду для своих спортсменов отдельно и проверять ее ингредиенты на уровень радиации. Решение было связано с опасением команды последствий аварии на Фукусиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что с соответствующим заявлением сегодня выступил представитель корейского спортивного и олимпийского комитета.

Он рассказал, что уже забронировал отель рядом с олимпийским поселком, куда будут доставлять и готовить пищу для команды Южной Кореи.

Также он подчеркнул, что Южная Корея реализует собственные программы питания на Олимпийских играх, чтобы спортсмены чувствовали себя как дома.

Однако, японские власти отреагировали на такое заявление, ответив, что такое решение может ухудшить отношения между Сеулом и Токио.

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