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Команда Південної Кореї буде перевіряти їжу на радіацію під час Олімпійських ігор

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Токіо, Понеділок 19 липня 2021 17:02
Команда Південної Кореї буде перевіряти їжу на радіацію під час Олімпійських ігор Фото: команда Південної Кореї буде перевіряти їжу на радіацію під час Олімпійських ігор (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Збірна Південної Кореї під час змагань у Токіо буде готувати їжу для своїх спортсменів окремо і перевіряти її інгредієнти на рівень радіації. Рішення було пов’язано із побоюванням команди щодо наслідків аварії на Фукусімі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначено, що із відповідною заявою сьогодні виступив представник корейського спортивного та олімпійського комітету.

Він розповів, що вже забронював готель поруч з олімпійським селищем, куди будуть доставляти та готувати їжу для команди Південної Кореї.

Також він підкреслив, що Південна Корея реалізує власні програми харчування на Олімпійських іграх, щоб спортсмени відчували себе як вдома.

Однак, японська влада відреагувала на таку заяву, відповівши, що таке рішення може погіршити відносини між Сеулом і Токіо.

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