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Тихановская отказалась участвовать в демонстрациях в Беларуси

Минск, Понедельник 10 августа 2020 17:53
Тихановская отказалась участвовать в демонстрациях в Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (twitter.com/naviny)
Автор: Максим Зайченко

Такое решение приняла вся команда

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская не будет участвовать в акциях протеста после результатов голосования. Такое решение в команде приняли во избежание провокаций.

Об этом сообщили в штабе Тихановской, передают "РИА Новости".

"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - сообщила пресс-секретарь штаба Анна Красулина.

Напомним, ранее штаб Тихановской предложил Лукашенко переговоры, чтобы "не допустить конфликт между обществом и властью".

Также РБК-Украина писало, что Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам выборов в Беларуси.

Ранее ЦИК обновила результаты выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко опередил Тихановскую на 70% голосов избирателей.

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