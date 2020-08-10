Тіхановська відмовилася брати участь у демонстраціях у Білорусі

Фото: Світлана Тіхановська (twitter.com/naviny)

Таке рішення прийняла вся команда

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановська не буде брати участь в акціях протесту після результатів голосування. Таке рішення в команді прийняли щоб уникнути провокацій.

Про це повідомили в штабі Тіхановської, передають "РИА Новости".

"Команда прийняла рішення, що її поява може викликати якісь провокації додаткові, яких ми б хотіли уникнути. Тому команда прийняла рішення, що вона не піде. І вона, як командний гравець, підкорилися цим рішенням", - повідомила прес-секретар штабу Ганна Красуліна.

Нагадаємо, раніше штаб Тіхановської запропонував Лукашенко переговори, щоб "не допустити конфлікт між суспільством і владою".

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська подала скаргу в ЦВК за підсумками виборів в Білорусі.

Раніше ЦВК оновила результати виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко випередив Тихановську на 70% голосів виборців.