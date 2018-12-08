Команда Порошенко прибегает к манипуляциям для дискредитации оппонентов, - "Батькивщина"

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

У Тимошенко отметили, что шансы зацепиться за власть у Порошенко призрачные

Для дискредитации политических оппонентов команда президента Петра Порошенко прибегает к манипуляциям и лжи. Об этом говорится в обращении "Батькивщины" к СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политсилы.

В частности, авторы заявления отмечают, что срок, отведенный на президентство Петра Порошенко, подходит к концу.

"До дня, когда граждане вынесут ему свой вердикт, остается менее четырех месяцев. Опросы общественного мнения, которые проводят независимо друг от друга различные, но одинаково важные социологические компании, свидетельствуют, что шансы зацепиться за власть у действующего президента призрачные. И с каждым месяцем продолжают таять. Под вопросом даже его выход во второй тур выборов. Главный соперник Петра Порошенко - Юлия Тимошенко - имеет вдвое большую поддержку украинцев", - говорится в заявлении.

В "Батькивщине" также обвиняют президентскую команду в использовании манипуляций и лжи для дискредитации оппонентов. Авторы заявления считают, что власти пользуются методами, разработанными еще несколько лет назад технологами Виктора Януковича во главе с Полом Манафортом.

"Даже список "обвинений" в адрес Юлии Тимошенко тщательно списан с "темников", составленных Манафортом в те времена, когда Петр Порошенко верно служил министром в правительстве Николая Азарова. От команды действующего президента мы и не ждали ничего другого. Человек, который освящает себя крестным знамением и при этом ведет "бизнес на крови", который считает возможным открывать офшорные компании просто во время Иловайской трагедии и пополнять своими деньгами казну страны-агрессора, и команду подбирает соответствующую", - говорится в заявлении.

Способность выдавать "черное" за "белое" и наоборот превратилась в главный принцип подбора кадров в эту власть, считают у Тимошенко. "Отобранные и обласканные они с удовольствием выполняют любые задачи, пусть даже самые грязные", - говорится в заявлении.

В "Батькивщине" заявляют, что задачу "уничтожить" Тимошенко выполняла целая "армия" следователей еще с середины 90-х.

"Во времена Виктора Януковича эта армия выросла и пополнилась продажными судьями. Они бросили Тимошенко за решетку, но не сломали ее. И все обвинения были опровергнуты. Не только украинскими, но и европейскими и американскими судами", - отмечается в сообщении.

В политсиле добавили, что Тимошенко прошла тщательнейшую проверку всех фактов ее биографии.

"Многие из тех, кто сейчас обвиняет лидера "Батькивщины", не выдержали и малой доли испытаний, которые она пережила, и сотрудничали с режимом, который бросил ее в тюрьму. Но для общества было бы полезно, чтобы все украинские политики прошли хотя бы десятую часть такой проверки, которую прошла Юлия Тимошенко, и вышли из нее так, как она вышла с честью и высоко поднятой головой. Тогда бы и отечественная политика была бы другой, и Украина была бы успешной", - добавили в "Батькивщине".