Команда Порошенка вдається до маніпуляцій для дискредитації опонентів, - "Батьківщина"

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

У Тимошенко зазначили, що шанси зачепитися за владу у Порошенка примарні

Для дискредитації політичних опонентів команда президента Петра Порошенка вдається до маніпуляцій та брехні. Про це йдеться у зверненні "Батьківщини" до ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політсили.

Зокрема, автори заяви зазначають, що термін, відведений на президентство Петра Порошенка, невпинно спливає.

"До дня, коли громадяни винесуть йому свій вердикт, залишається менше чотирьох місяців. Опитування громадської думки, які проводять незалежно одна від одної різні, але однаково поважні соціологічні компанії, свідчать, що шанси зачепитися за владу в чинного президента примарні. І з кожним місяцем продовжують танути. Під сумнівом навіть його вихід у другий тур виборів. Головний суперник Петра Порошенка - Юлія Тимошенко - має вдвічі більшу підтримку українців", - йдеться у заяві.

У "Батьківщині" також звинувачують президентську команду у використанні маніпуляцій та брехні для дискредитації опонентів. Автори заяви вважають, що влада користуються методами, розробленими ще кілька років тому технологами Віктора Януковича на чолі з Полом Манафортом.

"Навіть список "звинувачень" на адресу Юлії Тимошенко ретельно списаний з "темників", складених Манафортом у ті часи, коли Петро Порошенко вірно служив міністром в уряді Миколи Азарова. Від команди чинного президента ми й не чекали нічого іншого. Людина, яка освячує себе хресним знаменням і при цьому веде "бізнес на крові", яка вважає за можливе відкривати офшорні компанії просто під час Іловайської трагедії та поповнювати своїми грошима скарбницю країни-агресора, й команду підбирає відповідну", - йдеться у заяві.

Здатність видавати "чорне" за "біле" і навпаки перетворилася на головний принцип підбору кадрів до цієї влади, вважають у Тимошенко.

"Відібрані й обласкані вони із задоволенням виконують будь-які завдання, хай навіть найбрудніші", - йдеться у заяві.

У "Батьківщині" заявляють, що завдання "знищити" Тимошенко виконувала ціла "армія" слідчих ще з середини 90-х.

"За часів Віктора Януковича ця армія зросла та поповнилася продажними суддями. Вони кинули Тимошенко за ґрати, але не зламали її. І усі звинувачення були спростовані. Не лише українськими, але й європейськими та американськими судами", - зазначається у повідомленні.

У політсилі додали, що Тимошенко пройшла найретельнішу, найприскіпливішу перевірку всіх фактів її біографії.

"Чимало з тих, хто зараз звинувачує лідера "Батьківщини", не витримали й малої долі випробувань, які вона пережила, і співпрацювали з режимом, який кинув її до в’язниці. Але для суспільства було б корисно, щоб всі українські політики пройшли хоча б десяту частину такої перевірки, яку пройшла Юлія Тимошенко, і вийшли з неї так, як вийшла вона – з честю і високо піднятою головою. Тоді б і вітчизняна політика була б іншою, і Україна була б успішнішою", - додали у "Батьківщині".