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Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня: Bloomberg дізналось мету

Україна, Середа 28 серпня 2024 20:35
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Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня: Bloomberg дізналось мету Фото: Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Команда Міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну. Під час зустрічі з офіційними особами в Україні планують переглянути перспективи бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, вже наступного тижня команда МВФ зустрінеться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України.

Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні 1,1 мільярда доларів із програми допомоги на 15,6 мільярда доларів.

За словами одного з джерел видання, перед поїздкою співробітники МВФ, які працюють з Україною, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб поінформувати їх про останню інформацію про позику Україні.

Програма МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року була схвалена угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів.

За програмою Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні у 2024 році понад 5 млрд доларів.

Тим часом, минулого місяця стало відомо, що МВФ має намір знизити комісію для великих позичальників, зокрема України. Зауважимо, що на початок липня цього року Україна заборгувала МВФ 10,5 млрд СПЗ, що прирівнюєтьсся до близько 13,8 млрд доларів. Борг України другий за величиною після Аргентини.

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