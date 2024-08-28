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Команда МВФ посетит Украину на следующей неделе: Bloomberg узнало цель

Украина, Среда 28 августа 2024 20:35
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Команда МВФ посетит Украину на следующей неделе: Bloomberg узнало цель Фото: Команда МВФ посетит Украину на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Команда Международного валютного фонда на следующей неделе посетит Украину. Во время встречи с официальными лицами в Украине планируют пересмотреть перспективы бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, уже на следующей неделе команда МВФ встретится с украинскими официальными лицами, чтобы рассмотреть перспективы бюджета Украины.

Во время поездки МВФ планирует решить, выплачивать ли следующие 1,1 миллиарда долларов из программы помощи на 15,6 миллиарда долларов.

По словам одного из источников издания, перед поездкой сотрудники МВФ, работающие с Украиной, примут участие в неформальной встрече с исполнительным советом фонда, чтобы проинформировать их о последней информации о займе Украины.

Программа МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года было одобрено соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов.

По программе Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд. долларов.

Между тем, в прошлом месяце стало известно, что МВФ намерен снизить комиссию для крупных заемщиков, в частности, Украины. Отметим, что на начало июля этого года Украина задолжала МВФ 10,5 млрд СДР, что приравнивается к около 13,8 млрд долларов. Долг Украины второй по величине после Аргентины.

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