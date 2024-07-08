МВФ має намір знизити комісію для великих позичальників, зокрема України, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд має намір обговорити перегляд комісій, які стягуються з найбільших позичальників, після того, як деякі країни висловили стурбованість тим, що через високі відсоткові ставки витрати стають необґрунтованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Рада директорів МВФ, що складається з 24 членів, які представляють 190 країн 8 липня, має зважити варіанти надання країнам перерви у сплаті додаткових зборів. Збори застосовуються до країн, які беруть у борг більше, ніж їм виділено, або довше виплачують позики за програмами МВФ.

У квітні кредитор заявив, що Рада директорів почне вивчати питання про комісії цього літа, що "може представити варіанти можливих змін" і візьме до уваги наслідки для позичальників та управління ризиками фонду. Для схвалення зміни політики потрібно 70% голосів Ради директорів.

МВФ брав збори багато років, щоб відмовити своїх найбільших позичальників від надмірної залежності від кредитора. У той час як збори поповнили скарбницю фонду, вони також додали мільярди доларів додаткових витрат для країн, які страждають.

Високі ставки

Вищі світові відсоткові ставки, особливо від Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку, означають, що загальна ставка за деякими кредитами від МВФ тепер перевищує 8%. Це вдвічі більше ніж до пандемії COVID-19. Тягар несуть переважно кілька країн, включаючи Аргентину, Єгипет та Україну, які мають виплатити 6 мільярдів доларів. Україна має заплатити 350 млн доларів.

Зустріч відбудеться за два тижні до того, як Бразилія має прийняти зустрічі міністрів фінансів та центральних банкірів Групи 20 у Ріо-де-Жанейро. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, як господар цьогорічного форуму, пообіцяв зробити збори головним питанням на тлі своїх закликів реформувати міжнародну фінансову систему.

МВФ заявив, що збори є необхідною частиною його фінансової моделі, покликаної перешкоджати надто великому запозиченню або надто тривалому погашенню. Позичальники та їх прихильники кажуть, що додаткові збори виснажують ресурси

США, найбільший акціонер МВФ, дали зрозуміти, що готові переглянути розмір зборів.