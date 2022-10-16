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У Колумбії автобус потрапив у ДТП: десятки людей загинуло

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Неділя 16 жовтня 2022 03:45
У Колумбії автобус потрапив у ДТП: десятки людей загинуло Фото: У Колумбії автобус потрапив у ДТП (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Колумбії 15 жовтня автобус потрапив у ДТП і перекинувся. Внаслідок аварії загинули щонайменше 20 людей, ще 14 - зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поліцейські розповіли, що дорожньо-трансортна пригода сталася між містами Пасто і Попаян.

"Автобус ледь не впав зі схилу гори, але зупинився біля бар'єру. В результаті біди 20 людей загинули і ще 14 постраждали", - пишуть журналісти.

За даними місцевої влади, причиною інциденту може бути механічна несправність машини.

Нагадаємо, у Туреччині 28 серпня туристичний автобус впав в урвище у Прибережній провінції Бурса. В результаті події загинули п'ятеро людей.

Раніше ми писали, що 27 серпня на сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.

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