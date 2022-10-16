У Колумбії автобус потрапив у ДТП: десятки людей загинуло

У Колумбії 15 жовтня автобус потрапив у ДТП і перекинувся. Внаслідок аварії загинули щонайменше 20 людей, ще 14 - зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліцейські розповіли, що дорожньо-трансортна пригода сталася між містами Пасто і Попаян.

"Автобус ледь не впав зі схилу гори, але зупинився біля бар'єру. В результаті біди 20 людей загинули і ще 14 постраждали", - пишуть журналісти.

За даними місцевої влади, причиною інциденту може бути механічна несправність машини.