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В Турции автобус с туристами упал в обрыв: есть погибшие и много раненых

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Турция, Воскресенье 28 августа 2022 22:34
В Турции автобус с туристами упал в обрыв: есть погибшие и много раненых Иллюстративное фото: в Турции автобус с туристами упал в обрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Турции сегодня, 28 августа, днем туристический автобус упал в обрыв в прибрежной провинции Бурса. В результате происшествия погибли пять человек, еще 38 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

По предварительным данным, водитель потерял управление над автобусом и выехал в обрыв из-за повреждения тормоза. Авто около 20 метров волочилось вниз по обрыву, пока не врезалось в дерево.

Водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, еще два человека - по дороге в больницу. Всех пострадавших госпитализировали.

Турецкие правоохранители уже начали расследование аварии. Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза тел погибших и техническая экспертиза автобуса.

ДТП в Турции (milliyet.com.tr)

Напомним, вчера, 27 августа, на востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.

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