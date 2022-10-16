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В Колумбии автобус попал в ДТП: десятки человек погибли

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Воскресенье 16 октября 2022 03:45
В Колумбии автобус попал в ДТП: десятки человек погибли Фото: В Колумбии автобус попал в ДТП (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Колумбии 15 октября автобус попал в ДТП и опрокинулся. В результате аварии погибли по меньшей мере 20 человек, еще 14 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полицейские рассказали, что ДТП произошло между городами Пасто и Попаян.

"Автобус чуть не упал со склона горы, но остановился у барьера. В результате беды 20 человек погибли и еще 14 пострадали", - пишут журналисты.

По данным местных властей, причиной инцидента может быть механическая неисправность машины.

Напомним, в Турции 28 августа туристический автобус упал в обрыв в Прибрежной провинции Бурса. В результате происшествия погибли пять человек.

Ранее мы писали, что 27 августа на востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.

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