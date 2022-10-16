В Колумбии автобус попал в ДТП: десятки человек погибли

В Колумбии 15 октября автобус попал в ДТП и опрокинулся. В результате аварии погибли по меньшей мере 20 человек, еще 14 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полицейские рассказали, что ДТП произошло между городами Пасто и Попаян.

"Автобус чуть не упал со склона горы, но остановился у барьера. В результате беды 20 человек погибли и еще 14 пострадали", - пишут журналисты.

По данным местных властей, причиной инцидента может быть механическая неисправность машины.