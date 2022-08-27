ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На востоке Румынии перевернулся автобус с украинцами. Десятки пострадавших

Новина українською →
Вранча, Румыния, Суббота 27 августа 2022 21:21
На востоке Румынии перевернулся автобус с украинцами. Десятки пострадавших Фото: ДТП с украинцами в Румынии (ct100.ro)
Автор: Юлия Бойко

На востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Сообщается, что автобус ехал из Украины в Турцию, в салоне находились взрослые и дети. В результате аварии 23 пассажира были доставлены в больницу, остальных - в центр размещения беженцев.

Предполагается, что водитель не справился с управлением. Также сообщается, что никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. У одного мужчины вывих плеча, у еще одного - политравма позвоночника.

По словам местного префекта Никушора Халича, после оказания помощи их доставят до украинской границе.

Напомним, ранее в середине августа украинские дипломаты устроили скандальное ДТП в центре Вены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Румыния
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать