Колумбія призупиняє обмін розвідданими зі США, - Reuters

Повідомляється, що президент Колумбії Густаво Петро зажадав від національних сил громадської безпеки тимчасово припинити передачу розвідувальної інформації американським спецслужбам.

Таке рішення пов'язане зі зростанням напруженості після авіаударів США по судах у Карибському басейні, що, на думку колумбійської сторони, порушує права місцевого населення.

Боротьба з наркотиками та права людини

Густаво Петро у своєму пості на платформі X зазначив, що "боротьба з наркотиками має бути підпорядкована правам людини народів Карибського басейну", посилаючись на багаторічну спільну роботу Колумбії та США у сфері протидії незаконному обігу наркотиків.

Рішення призупинити обмін розвідданими відображає прагнення уряду зберегти баланс між забезпеченням безпеки й захистом громадянських прав.

Контекст і міжнародна реакція

Цей крок Петро розглядає як попередження Вашингтону про необхідність враховувати гуманітарні аспекти під час проведення військових операцій у регіоні.

Експерти зазначають, що припинення обміну даними може тимчасово знизити ефективність спільних операцій, але демонструє готовність Колумбії відстоювати інтереси власного населення і права людини.