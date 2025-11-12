RU

Колумбия приостанавливает обмен разведданными с США, - Reuters

Фото: флаг США (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент Колумбии распорядился приостановить обмен разведданными с США до прекращения атак американских военных на суда в Карибском бассейне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Сообщается, что президент Колумбии Густаво Петро потребовал от национальных сил общественной безопасности временно прекратить передачу разведывательной информации американским спецслужбам.

Такое решение связано с возрастанием напряженности после авиаударов США по судам в Карибском бассейне, что, по мнению колумбийской стороны, нарушает права местного населения.

Борьба с наркотиками и права человека

Густаво Петро в своем посте на платформе X отметил, что "борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека народов Карибского бассейна", ссылаясь на многолетнюю совместную работу Колумбии и США в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Решение приостановить обмен разведданными отражает стремление правительства сохранить баланс между обеспечением безопасности и защитой гражданских прав.

Контекст и международная реакция

Данный шаг Петро рассматривает как предупреждение Вашингтону о необходимости учитывать гуманитарные аспекты при проведении военных операций в регионе.

Эксперты отмечают, что приостановка обмена данными может временно снизить эффективность совместных операций, но демонстрирует готовность Колумбии отстаивать интересы собственного населения и права человека.

Напоминаем, что Великобритания приостановила передачу разведданных США о судах в Карибском бассейне, подозреваемых в наркоторговле, объяснив это нежеланием участвовать в потенциальных ударах по ним.

Отметим, что США объявили о смягчении санкций и экспортного контроля в отношении Сирии, объяснив это стремлением поддержать «стабильную, единую и мирную Сирию» и продолжая пересматривать статус страны как государства-спонсора терроризма.

