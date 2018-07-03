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Колумбия - Англия: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    03.07.2018 - 15:06
Фото: стадион "Спартак", где состоится матч Колумбия - Англия (twitter.com/FCFSeleccionCol)
Фото: стадион "Спартак", где состоится матч Колумбия - Англия (twitter.com/FCFSeleccionCol)

Где и когда начнется поединок 1/8 финал ЧМ-2018

Сборные Колумбии и Англии сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "трех львов".

03 июля 21:00
Москва, стадион "Спартак"

 

Прямую трансляцию противостояния Колумбия - Англия в Украине покажет телеканал "Интер". Также встречу будут транслировать на "Беларусь 5", "Матч ТВ".

Напомним, сборная Бельгии вырвала победу над командой Японии со счетом 3: 2 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Колумбия - Англия: онлайн трансляция ЧМ 2018: турнирная таблица на 3 июля
Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Колумбия, онлайн, сборная Англии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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