Колумбия - Англия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 1/8 финал ЧМ-2018

Сборные Колумбии и Англии сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "трех львов".

03 июля 21:00

Москва, стадион "Спартак"

Прямую трансляцию противостояния Колумбия - Англия в Украине покажет телеканал "Интер". Также встречу будут транслировать на "Беларусь 5", "Матч ТВ".

Напомним, сборная Бельгии вырвала победу над командой Японии со счетом 3: 2 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.