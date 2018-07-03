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Колумбія - Англія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    03.07.2018 - 15:06
Фото: стадіон "Спартак", де відбудеться матч Колумбія - Англія (twitter.com/FCFSeleccionCol)
Фото: стадіон "Спартак", де відбудеться матч Колумбія - Англія (twitter.com/FCFSeleccionCol)

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірні Колумбії та Англії зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці "трьох левів".

03 липня 21:00
Москва, стадіон "Спартак"

 

Пряму трансляцію протистояння Колумбія - Англія в Україні покаже телеканал "Інтер". Також зустріч транслюватимуть на "Білорусь 5", "Матч ТВ".

Нагадаємо, збірна Бельгії вирвала перемогу над командою Японії з рахунком 3:2 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Колумбія - Англія: онлайн трансляція ЧС 2018: турнірна таблиця на 3 липня
Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Колумбия, онлайн, сборная Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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