Колумбія - Англія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірні Колумбії та Англії зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на боці "трьох левів".

03 липня 21:00

Москва, стадіон "Спартак"

Пряму трансляцію протистояння Колумбія - Англія в Україні покаже телеканал "Інтер". Також зустріч транслюватимуть на "Білорусь 5", "Матч ТВ".

Нагадаємо, збірна Бельгії вирвала перемогу над командою Японії з рахунком 3:2 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.