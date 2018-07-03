Колумбия - Англия: онлайн трансляция

Трансляция матча Колумбия - Англия начнется в 21:00 на телеканале Интер

Колумбия - Англия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на канале Интер. Сборные Колумбии и Англии сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "трех львов".

03 июля 21:00

Москва, стадион Спартак

- Английский "Тоттенхэм" подогревает интерес к матчу Колумбия - Англия противостоянием двух игроков этой команды: Давинсона Санчеса и Харри Кейна.

Встреча между сборными Колумбии и Англии закроет программу 1/8 финала мундиаля. На кону - последнее место в четвертьфинале.

Колумбия еще ни разу в своей истории не обыгрывала сборную Англии. Последний раз соперники встречались в 1/8 финала ЧМ-1998, и тогда европейцы взяли верх со счетом 2:0.

Первое место в группе и путевку в плей-офф ЧМ-2018 команда Хосе Нестора Пекермана завоевала благодаря победе над Сенегалом в последнем туре. Колумбия добыла 6 очков, забив 5 голов и пропустив 2.

Англичане уступили в борьбе за первое место сборной Бельгии со счетом 0:1. Заняли второе место в группе, заработав 6 очков, 8 голов забили, 3 пропустили.

Матч должен быть результативным, обе команды настроены на атаку. Кто будет сильнее: яркий представитель южноамериканского футбола во главе с Радамель Фалькао или родоначальники футбола во главе с феерическим нападающим Харри Кейном? Узнаем вечером!