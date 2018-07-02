ЧМ-2018: Сборная Бельгии вырвала победу у Японии

В четвертьфинале бельгийцы сыграют с Бразилией

Сборная Бельгии одержала победу над Японией со счётом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Первый гол забил на 48 минуте матча забил Генки Харагучи. Спустя четыре минуты Такаси Инуи удвоил преимущество сборной Японии.

Однако сборная Бельгия сумела переломить ход встречи, на 69 минуте Ян Вертонген забил первый гол бельгийцев, а на 74 минуте отличился вышедший на замену Маруан Феллайни. Оба гола были забиты ударом головой.

Победный гол на последней минуте матча провел бельгиец Насер Шадли, завершив стремительную контратаку бельгийской сборной.

Сборная Бельгии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Бразилии.

Напомним, сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Дании. В 1/4 финала чемпионата "шашечные" встретятся cо сборной России. Матч состоится 7 июля. Также в четвертьфинал вышли национальные команды Франции и Уругвая, которые проведут свой матч 6 июля.