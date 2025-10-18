"Кольори Америки": Венс відреагував на "російську краватку" Гегсета на зустрічі із Зеленським
Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист міністра війни Піта Гегсета на тлі скандалу з кольорами краватки посадовця. Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським з'явився у "триколірній" краватці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Венса в X (Twiiter).
Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ буквально збудилися через колір краватки Гегсета. Вони побачили там "російський триколор" попри те, що білий, червоний та синій кольори також є на прапорі США.
Вогню піддав спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна - Кирило Дмитрієв, який опублікував у соцмережі фото Гегсета, додавши емодзі російського прапора. У сумі все це спричинило скандал у мережі, який привернув увагу Венса.
"Або, можливо, він був одягнений у кольори Америки", - написав віцепрезидент США, прикріпивши допис відомого американського ютубера та колишнього офіцера армії США Джейка Бро, який одним з перших звернув увагу на колір краватки міністра війни.
Фото: скриншот
Втім, довіри в американців заява Венса не викликала. В коментарях доволі багато людей написали, що на краватці з американськими кольорами повинні були б розміщуватися й зірки. А порядок розміщення кольорів натякає саме на прапор РФ, а не на американський.
Ба більше, користувачі знайшли у продажу в США краватку, максимально схожу на ту, що одягнув Гегсет. І підпис під краваткою свідчить, що вона "у кольорах російського прапора".
Візит Зеленського до США: що відомо
В п'ятницю, 17 жовтня, Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зустріч розділилася на дві частини: публічний брифінг для преси та закриту зустріч на обіді.
Після зустрічі Трамп заявив, що він спільно з Україною спробує схилити Путіна завершити війну. При цьому Україні не нададуть "Томагавки", отримати які сподівався президент Зеленський.
За підсумками зустрічі Трамп у соцмережі Truth Social також заявив про важливість завершити війну в Україні шляхом оголошення перемоги обидвома сторонами. Це вже викликало численну критику як в Україні, так і у Європі.