ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Кольори Америки": Венс відреагував на "російську краватку" Гегсета на зустрічі із Зеленським

США, Субота 18 жовтня 2025 20:00
UA EN RU
"Кольори Америки": Венс відреагував на "російську краватку" Гегсета на зустрічі із Зеленським Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист міністра війни Піта Гегсета на тлі скандалу з кольорами краватки посадовця. Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським з'явився у "триколірній" краватці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Венса в X (Twiiter).

Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ буквально збудилися через колір краватки Гегсета. Вони побачили там "російський триколор" попри те, що білий, червоний та синій кольори також є на прапорі США.

Вогню піддав спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна - Кирило Дмитрієв, який опублікував у соцмережі фото Гегсета, додавши емодзі російського прапора. У сумі все це спричинило скандал у мережі, який привернув увагу Венса.

"Або, можливо, він був одягнений у кольори Америки", - написав віцепрезидент США, прикріпивши допис відомого американського ютубера та колишнього офіцера армії США Джейка Бро, який одним з перших звернув увагу на колір краватки міністра війни.

&quot;Кольори Америки&quot;: Венс відреагував на &quot;російську краватку&quot; Гегсета на зустрічі із ЗеленськимФото: скриншот

Втім, довіри в американців заява Венса не викликала. В коментарях доволі багато людей написали, що на краватці з американськими кольорами повинні були б розміщуватися й зірки. А порядок розміщення кольорів натякає саме на прапор РФ, а не на американський.

Ба більше, користувачі знайшли у продажу в США краватку, максимально схожу на ту, що одягнув Гегсет. І підпис під краваткою свідчить, що вона "у кольорах російського прапора".

Фото: скриншот соцмереж

Візит Зеленського до США: що відомо

В п'ятницю, 17 жовтня, Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зустріч розділилася на дві частини: публічний брифінг для преси та закриту зустріч на обіді.

Після зустрічі Трамп заявив, що він спільно з Україною спробує схилити Путіна завершити війну. При цьому Україні не нададуть "Томагавки", отримати які сподівався президент Зеленський.

За підсумками зустрічі Трамп у соцмережі Truth Social також заявив про важливість завершити війну в Україні шляхом оголошення перемоги обидвома сторонами. Це вже викликало численну критику як в Україні, так і у Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Піт Гегсет Джей Ді Венс Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Фракція "Слуги народу" зустрінеться з прем'єром та урядовцями для координації політики
Фракція "Слуги народу" зустрінеться з прем'єром та урядовцями для координації політики
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів