ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Цвета Америки": Вэнс отреагировал на "русский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским

США, Суббота 18 октября 2025 20:00
UA EN RU
"Цвета Америки": Вэнс отреагировал на "русский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту министра войны Пита Хегсета на фоне скандала с цветами галстука чиновника. Хегсет во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским появился в "трехцветном" галстуке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вэнса в X (Twiiter).

После публикаций фото со встречи Трампа с Зеленским, российские СМИ буквально взбудоражились из-за цвета галстука Хегсета. Они увидели там "российский триколор" несмотря на то, что белый, красный и синий цвета также есть на флаге США.

Огня добавил специальный представитель российского диктатора Владимира Путина - Кирилл Дмитриев, который опубликовал в соцсети фото Хегсета, добавив эмодзи российского флага. В сумме все это вызвало скандал в сети, который привлек внимание Вэнса.

"Или, возможно, он был одет в цвета Америки", - написал вице-президент США, прикрепив сообщение известного американского ютубера и бывшего офицера армии США Джейка Бро, который одним из первых обратил внимание на цвет галстука министра войны.

&quot;Цвета Америки&quot;: Вэнс отреагировал на &quot;русский галстук&quot; Хегсета на встрече с ЗеленскимФото: скриншот

Впрочем, доверия у американцев заявление Вэнса не вызвало. В комментариях довольно много людей написали, что на галстуке с американскими цветами должны были бы размещаться и звезды. А порядок размещения цветов намекает именно на флаг РФ, а не на американский.

Более того, пользователи нашли в продаже в США галстук, максимально похожий на тот, что надел Хегсет. И подпись под галстуком гласит, что он "в цветах российского флага".

Фото: скриншот соцсетей

Визит Зеленского в США: что известно

В пятницу, 17 октября, Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Встреча разделилась на две части: публичный брифинг для прессы и закрытую встречу на обеде.

После встречи Трамп заявил, что он совместно с Украиной попытается склонить Путина завершить войну. При этом Украине не предоставят "Томагавки", получить которые надеялся президент Зеленский.

По итогам встречи Трамп в соцсети Truth Social также заявил о важности завершить войну в Украине путем объявления победы обеими сторонами. Это уже вызвало многочисленную критику как в Украине, так и в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Пит Хегсет Джей Ди Вэнс Встреча Зеленского и Трампа
Новости
Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики
Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов