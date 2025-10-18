"Цвета Америки": Вэнс отреагировал на "русский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту министра войны Пита Хегсета на фоне скандала с цветами галстука чиновника. Хегсет во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским появился в "трехцветном" галстуке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вэнса в X (Twiiter).

После публикаций фото со встречи Трампа с Зеленским, российские СМИ буквально взбудоражились из-за цвета галстука Хегсета. Они увидели там "российский триколор" несмотря на то, что белый, красный и синий цвета также есть на флаге США.

Огня добавил специальный представитель российского диктатора Владимира Путина - Кирилл Дмитриев, который опубликовал в соцсети фото Хегсета, добавив эмодзи российского флага. В сумме все это вызвало скандал в сети, который привлек внимание Вэнса.

"Или, возможно, он был одет в цвета Америки", - написал вице-президент США, прикрепив сообщение известного американского ютубера и бывшего офицера армии США Джейка Бро, который одним из первых обратил внимание на цвет галстука министра войны.

Фото: скриншот

Впрочем, доверия у американцев заявление Вэнса не вызвало. В комментариях довольно много людей написали, что на галстуке с американскими цветами должны были бы размещаться и звезды. А порядок размещения цветов намекает именно на флаг РФ, а не на американский.

Более того, пользователи нашли в продаже в США галстук, максимально похожий на тот, что надел Хегсет. И подпись под галстуком гласит, что он "в цветах российского флага".