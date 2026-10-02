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Колонізація не лише для людей: NASA готує гуманоїда Valkyrie для Місяця

17:34 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Колонізація не лише для людей: NASA готує гуманоїда Valkyrie для Місяця Космічні бази підлаштують під роботів (фото: NASA)
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Людство освоюватиме Місяць не саме - NASA випробовує роботів, які допомагатимуть астронавтам на майбутніх базах. Інженери Космічного центру імені Джонсона готують їх до роботи під час освоєння далекого космосу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA.

Чому роботи необхідні у космосі?

Космічне середовище зустрічає дослідників нищівною радіацією, екстремальними температурами, вакуумом й абразивним пилом.

Роботизовані системи здатні працювати без кисню, води чи важких скафандрів, виконуючи критично важливі операції.

Які саме?

  • Ремонт зовнішніх елементів космічних станцій;
  • Інспекцію пошкодженого обладнання;
  • Розвідку недосліджених ділянок поверхні Місяця та Марса.

Спираючись на досвід експлуатації Robonaut 2 та людиноподібного робота Valkyrie, команда розробників створила тестовий майданчик iMETRO.

Тут інженери відтворюють умови місячних і марсіанських баз, випробовуючи апаратне та програмне забезпечення для майбутніх систем.

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Які перепони на шляху до втілення задуму?

Однією з головних перешкод під час керування технікою на Місяці чи Марсі є затримка радіосигналу - від кількох секунд до понад 20 хвилин.

Для вирішення цієї проблеми програмне забезпечення навчає роботів у напівавтономному режимі - оператор надає лише загальну команду, а дрібну координацію дій і рухів робот виконує самостійно.

Під час останніх тестів програма від компанії PickNik дозволила роботизованій руці автономно знайти люк космічного корабля, повернути клямку, відкрити важкі двері та перемістити вантаж усередину.

Ці випробування змінюють і сам підхід до проєктування житлових модулів: майбутні місячні та марсіанські бази одразу облаштовують більшими ручками та яскравим освітленням, щоб зробити їх зручними як для астронавтів, так і для їхніх металевих "колег".

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