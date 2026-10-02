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Колонизация не только для людей: NASA готовит гуманоида Valkyrie для Луны

17:34 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Колонизация не только для людей: NASA готовит гуманоида Valkyrie для Луны Космические базы подстроят под роботов (фото: NASA)
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Человечество будет осваивать Луну не само - NASA испытывает роботов, которые будут помогать астронавтам на будущих базах. Инженеры космического центра имени Джонсона готовят их к работе при освоении далекого космоса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Почему работы нужны в космосе?

Космическая среда встречает исследователей сокрушительной радиацией, экстремальными температурами, вакуумом и абразивной пылью.

Роботизированные системы способны работать без кислорода, воды или тяжелых скафандров, выполняя критически важные операции.

Какие именно?

  • ремонт внешних элементов космических станций;
  • инспекцию поврежденного оборудования;
  • Разведку неисследованных участков поверхности Луны и Марса.

Опираясь на опыт эксплуатации Robonaut 2 и человекоподобного робота Valkyrie, команда разработчиков создала тестовую площадку iMETRO.

Здесь инженеры воспроизводят условия месячных и марсианских баз, испытывая аппаратное и программное обеспечение для будущих систем.

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Какие препятствия на пути воплощения замысла?

Одним из главных препятствий при управлении техникой на Луне или Марсе является задержка радиосигнала - от нескольких секунд до более чем 20 минут .

Для решения этой проблемы программное обеспечение обучает роботов в полуавтономном режиме – оператор предоставляет только общую команду, а мелкую координацию действий и движений робот выполняет самостоятельно.

Во время последних тестов программа от компании PickNik позволила роботизированной руке автономно найти люк космического корабля, повернуть защелку, открыть тяжелую дверь и переместить груз внутрь.

Эти испытания изменяют и сам подход к проектированию жилых модулей: будущие лунные и марсианские базы сразу обустраивают большими ручками и ярким освещением, чтобы сделать их удобными как для астронавтов, так и для их металлических коллег.

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