Колонизация не только для людей: NASA готовит гуманоида Valkyrie для Луны
Человечество будет осваивать Луну не само - NASA испытывает роботов, которые будут помогать астронавтам на будущих базах. Инженеры космического центра имени Джонсона готовят их к работе при освоении далекого космоса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.
Почему работы нужны в космосе?
Космическая среда встречает исследователей сокрушительной радиацией, экстремальными температурами, вакуумом и абразивной пылью.
Роботизированные системы способны работать без кислорода, воды или тяжелых скафандров, выполняя критически важные операции.
Какие именно?
- ремонт внешних элементов космических станций;
- инспекцию поврежденного оборудования;
- Разведку неисследованных участков поверхности Луны и Марса.
Опираясь на опыт эксплуатации Robonaut 2 и человекоподобного робота Valkyrie, команда разработчиков создала тестовую площадку iMETRO.
Здесь инженеры воспроизводят условия месячных и марсианских баз, испытывая аппаратное и программное обеспечение для будущих систем.
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Какие препятствия на пути воплощения замысла?
Одним из главных препятствий при управлении техникой на Луне или Марсе является задержка радиосигнала - от нескольких секунд до более чем 20 минут .
Для решения этой проблемы программное обеспечение обучает роботов в полуавтономном режиме – оператор предоставляет только общую команду, а мелкую координацию действий и движений робот выполняет самостоятельно.
Во время последних тестов программа от компании PickNik позволила роботизированной руке автономно найти люк космического корабля, повернуть защелку, открыть тяжелую дверь и переместить груз внутрь.
Эти испытания изменяют и сам подход к проектированию жилых модулей: будущие лунные и марсианские базы сразу обустраивают большими ручками и ярким освещением, чтобы сделать их удобными как для астронавтов, так и для их металлических коллег.