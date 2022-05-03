Колона евакуйованих з Маріуполя пройшла останній блокпост окупантів
Колона з евакуйованими з Маріуполя цивільними пройшла останній блокпост російських окупантів. Автобуси рухаються в напрямку Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Як повідомили виданню в Запорізькій обласній військовій адміністрації, колона автобусів, в яких знаходиться близько 80 евакуйованих з" Азовсталі " в Маріуполі мирних жителів, пройшла останній блокпост окупантів у Кам'янському. Машини рухаються в Запоріжжі.
У ОВА додали, що готуються зустрічати автобуси з евакуйованими маріупольцями. Колона направляється в центр реєстрації переселенців в Запоріжжі.
Нагадаємо, колона евакуйованих цивільних з "Азовсталі" виїхала з Маріуполя 1 травня, але не змогла протягом наступного дня дістатися до Запоріжжя.
Зазначимо, 2 травня після часткової евакуації цивільних з" Азовсталі " окупанти відновили обстріли заводу, а сьогодні пішли на штурм заводу.
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