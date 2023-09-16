Коломойському збільшили заставу до понад 3 млрд гривень

Українському олігарху Ігорю Коломойському переобрали запобіжний захід у справі про заволодіння 5,8 мільярдами гривень. Так, Печерський районний суд Києва збільшив заставу з 509 мільйонів гривень вже на суму 3 млрд 891 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазначимо, що прокурор Бюро економічної безпеки (БЕБ) подав клопотання щодо збільшення розміру застави у цій новій справі до 5,877 млрд. грн.

При цьому прокурор звернув увагу, що Коломойський вийшов із громадянства України та наразі є громадянином Ізраїлю, тому існує ризик його виїзду та приховування за кордоном, а також перешкоджання слідству та вплив на свідків.

При цьому захист Коломойського стверджував, що розмір застави необґрунтований, тому що прокурор БЕБ не навів доказів, що його підзахисний може сплатити цю суму. Також адвокат назвав необґрунтованими й ризики, оскільки Коломойський вже перебуває під вартою.

Нова справа щодо Коломойського

Нагадаємо, за даними Служби безпеки України, Коломойському нещодавно було повідомлено про додаткову підозру за такими статтями ККУ:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Підозри Коломойському

Нагадаємо, що 7 вересня повідомлялося, що олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Тоді бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.

До цього, 2 вересня, Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Тоді підозру повідомили за двома статтями ККУ.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.