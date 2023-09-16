Коломойскому увеличили залог до более чем 3 млрд гривен

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому переизбрали меру пресечения по делу о завладении 5,8 миллиарда гривен. Так, Печерский районный суд Киева увеличил залог с 509 миллионов гривен уже на сумму 3 млрд 891 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Отметим, что прокурор Бюро экономической безопасности (БЭБ) подал ходатайство об увеличении размера залога по этому новому делу до 5,877 млрд. грн.

При этом прокурор обратил внимание, что Коломойский вышел из гражданства Украины и в настоящее время является гражданином Израиля, поэтому существует риск его выезда и укрывательства за рубежом, а также препятствование следствию и влияние на свидетелей.

При этом защита Коломойского утверждала, что размер залога необоснован, потому что прокурор БЭБ не привел доказательств, что его подзащитный может заплатить данную сумму. Также адвокат назвал необоснованными и риски, поскольку Коломойский уже находится под стражей.

Новое дело в отношении Коломойского

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, Коломойскому недавно было сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям УК:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Подозрения Коломойскому

Перед этим, 7 сентября, олигарх Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.

До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.

После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.